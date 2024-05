L’85% dei giovanissimi ha profili social, ragazze le più connesse - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Quasi l’85% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dispone di un profilo su un social network. La percentuale, nella fascia 17-19 anni, supera il 97%. E’ quanto emerge dal report Istat “Bambini e ragazzi 2023”. Gli stranieri evidenziano una percentuale più bassa di ragazzi con profilo social personale e, tra questi, la medesima percentuale risulta molto più contenuta tra i ragazzi cinesi. Per queste generazioni anche le relazioni con gli amici passano attraverso Internet. L’8% dei giovanissimi dice di essere continuamente online o al telefono con gli amici . Il 40% dichiara di essere online o al telefono con amici più volte al giorno. Risultano evidenti le differenze di genere: le ragazze sono più “connesse” digitalmente dei ragazzi; tra le giovani donne la quota di chi è in contatto online continuamente o più volte al giorno con amici/amiche è del 54,6%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto ai coetanei di sesso maschile.

mgg/gtr