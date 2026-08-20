Trasporto pubblico e studenti, Presciutti: "Garantiremo un servizio efficiente sull’intero territorio provinciale" - Tuttoggi.info

Si è tenuto questa mattina l’incontro online promosso dalla Provincia di Perugia in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Un servizio di trasporto pubblico locale garantito sull’intero territorio provinciale, una programmazione costruita sulle esigenze degli studenti, delle famiglie e degli istituti secondari di secondo grado, con un’organizzazione pronta a essere adeguata in base ai flussi reali. Sono questi i punti fermi emersi dall’incontro.
Trasporto pubblico e studenti, Presciutti: “Garantiremo un servizio efficiente sull’intero territorio provinciale”Il piano condiviso sarà verificato nelle prime settimane di scuola e adeguato alle esigenze che emergeranno
Gio, 20/08/2026 - 17:07