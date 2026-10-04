Coppa degli Assi, Schifani "Prestigiosa iniziativa, cresce ogni anno di più" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo fieri di aver portato la Coppa degli Assi a Palermo, cresce ogni anno di più e l’entusiasmo ci porta a fare sempre di più e sempre meglio”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del Grand Prix Regione Siciliana – 41esima Coppa degli Assi, al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, dove il governatore siciliano ha premiato il vincitore Luca Coata. “Un pomeriggio di gioia e partecipazione della cittadinanza palermitana, alla quale contiamo di assicurare l’anno prossimo la possibilità di prendere meno sole in faccia. Mi interrogavo su come possiamo farci parte dirigente per un montaggio provvisorio di un tendone, di un qualcosa che eviti a centinaia di palermitani che sono stati col sole di fronte ad assistere a questa prestigiosa iniziativa. Continueremo in questo impegno”, ha aggiunto.mrc/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)