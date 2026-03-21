Trasporti, incontro Rfi-De Rebotti, si va verso tavolo interregionale permanente - Tuttoggi.info

Si è svolta ieri (20 marzo) una riunione tra l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi, i vertici e i tecnici della società e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Francesco De Rebotti, convocata per fare il punto sugli interventi in corso e programmati sulla rete ferroviaria e definire una prospettiva operativa più chiara e condivisa. L’incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo e proficuo, che ha consentito di approfondire in maniera puntuale le principali criticità e arrivare a soluzioni condivise.

Al centro del confronto, la necessità di valutare e definire un modello di gestione ulteriormente coordinato e una visione di sistema che coinvolga più territori. In questo quadro, l’assessore ha posto l’accento sull’urgenza di costruire un modello operativo integrato tra regioni, in grado di garantire coerenza nelle scelte e maggiore efficacia nella gestione della capacità ferroviaria. Tra i temi portati sul tavolo da De Rebotti, in particolare, la linea direttissima, per la quale è stata ribadita la necessità di una regia nazionale che assicuri un accesso equo e stabile anche ai servizi regionali; la ex Ferrovia Centrale Umbra, infrastruttura strategica per il sistema regionale, e il tema dell’alta velocità.

Proprio sull’alta velocità, l’assessore ha espresso in riunione preoccupazione in merito alla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui cosiddetti “treni a mercato” e ai possibili riflessi sulla direttissima. Su questo punto, nel corso del confronto, è stato rassicurato dai vertici Rfi, che hanno chiarito come il provvedimento non incida sui servizi previsti nell’ambito dell’accordo quadro già in essere.

Per quanto riguarda la ex Fcu, l’assessore ha evidenziato alcune criticità legate alle semplificazioni progettuali introdotte in fase di realizzazione degli interventi, motivate dall’esigenza di rispettare le scadenze del PNRR. In particolare, è stato sottolineato come l’eliminazione di tratti di raddoppio e di punti di incrocio abbia di fatto limitato il potenziamento della linea, riducendone la capacità e mantenendo tempi di percorrenza in linea con quelli storici, nonostante l’elettrificazione e l’introduzione di materiale rotabile più performante.

De Rebotti ha ribadito la necessità di valutare ed eventualmente pianificare il ripristino, in prossimità delle città di Perugia e Terni, delle configurazioni infrastrutturali originarie. È stato inoltre suggerito di rivedere e verificare la fattibilità di un possibile potenziamento dell’opera per renderla compatibile con i moderni standard nazionali. Questo permetterebbe di usare treni più veloci, alleggerire il traffico su tratte sature e garantire più collegamenti anche tra Perugia e Roma.

“La Regione – ha sottolineato De Rebotti – riconosce l’importanza degli investimenti e dei lavori in corso, così come la necessità di affrontare una fase di sacrifici. Tuttavia, è indispensabile accompagnare questo percorso con una prospettiva chiara: i cittadini devono sapere quale sarà l’esito degli interventi, quale modello di esercizio ne deriverà e in che modo migliorerà concretamente il servizio. Parliamo di nuovi treni, interventi sulle tratte, riorganizzazione della rete: tutti elementi che devono essere ricondotti a un disegno complessivo comprensibile e verificabile. I pendolari umbri hanno bisogno non solo di risposte nell’immediato, ma di poter percepire il risultato finale di quanto si sta realizzando”.

L’incontro si è concluso con la disponibilità condivisa ad istituire un tavolo interregionale permanente, quale sede stabile di confronto tra RFI e le Regioni coinvolte. Uno strumento che, nelle intenzioni, dovrà consentire di affrontare in modo strutturato le criticità, coordinare le scelte e fornire un quadro chiaro e aggiornato sugli interventi e sul modello operativo futuro. “Il tavolo interregionale – ha concluso De Rebotti – rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità al confronto e per costruire quella visione unitaria che oggi manca. Investimenti e lavoro sono elementi positivi, ma devono essere accompagnati da una prospettiva chiara. È in questa sede che potremo dare ai cittadini quelle risposte attese in termini di tempi, risultati e qualità del servizio”.