Tragedia nel bosco, 49enne muore schiacciato da un albero - Tuttoggi

Tragedia, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 30 dicembre), in un bosco al confine tra i Comuni di Citerna e Città di Castello. Un 49enne, dipendente comunale di Monte Santa Maria Tiberina e residente nello stesso borgo, è infatti deceduto colpito da una grossa pianta.

L’uomo era intento a tagliare l’albero con una motosega, quando quest’ultimo, in caduta, lo ha schiacciato con tutto il suo peso. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco tifernati, i carabinieri e il 118 ma per il 49enne, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

“Una drammatica notizia che getta nello sconforto un’intera comunità. – ha dichiarato il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina Letizia Michelini – Cordoglio e vicinanza alla famiglia prima di tutto e alla comunità locale per la scomparsa di un concittadino, un amico, una persona sempre disponibile con tutti anche nel lavoro che prestava in Comune, in qualità di autista di mezzi di trasporto scolastici ma, all’occorrenza, anche per altre mansioni collegate all’attività del Municipio con abnegazione e dedizione continua. Una grave perdita per tutti: ora è il momento di stringerci attorno alla famiglia a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze e vicinanza”.