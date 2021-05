Tragedia Gubbio, donazione dipendenti Umbragroup a familiari vittime - Tuttoggi

Vicinanza dai lavoratori dell'azienda di Foligno ai familiari delle vittime della tragedia di Gubbio. "La sicurezza non è mai troppa"

I dipendenti della Umbragroup di Foligno vicini ai familiari delle vittime della tragedia di Gubbio.

“L’esplosione che si è verificata lo scorso 7 maggio ha profondamente scosso le nostre coscienze: si tratta del secondo incidente sul lavoro in pochissimi giorni e, questa volta, colpisce la vicina comunità di Gubbio” hanno spiegato dall’azienda aerospaziale.

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia delle vittime” afferma Antonio Baldaccini, Ceo Umbragroup.

Per questo anche Umbragroup ha donato il corrispettivo delle ore di sciopero, indetto dai sindacati, osservate dai suoi collaboratori lo scorso mercoledì 12 maggio proprio in seguito alla tragedia di Gubbio. Donazione che è avvenuta attraverso la Fondazione Valter Baldaccini, braccio strategico e operativo dell’azienda per lo sviluppo sociale e il sostegno alle famiglie più fragili.

“Quanto accaduto – viene evidenziato – deve portarci a pensare che la sicurezza non è mai troppa e che riveste un’importanza fondamentale: lavoro è possibilità di vivere una vita dignitosa, e deve svolgersi in sicurezza”.