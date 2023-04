Tragedia a Spoleto, 54enne trovato morto nel cortile di casa

Tragedia a San Nicolò dove un uomo è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione. Inquirenti sul posto

Tragedia a Spoleto, dove un 54enne sarebbe precipitato da un balcone, perdendo la vita. La morte, che sarebbe stata accidentale, è avvenuta in una abitazione nella zona di San Nicolò.

L’uomo, che viveva da solo, sarebbe stato trovato ormai senza vita da un collega, nella mattinata di sabato nel cortile dell’abitazione, visto che non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono. Era in pigiama, a terra, sotto al balcone della sua abitazione al primo piano con la finestra aperta. Non è chiaro se la tragedia sia avvenuta nella mattinata o nella serata di venerdì: saranno gli accertamenti del medico legale atteso sul posto a chiarirlo.