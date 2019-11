Trading online, una guida per capire i mercati

share

E’ possibile dare una definizione dell’attività di ‘trading online’ che ne rispecchi alcune tra le caratteristiche più apprezzate. Si tratta, in sintesi, della forma più semplice attraverso la quale è possibile amministrare i propri investimenti. Ma come funziona? Ogni operazione avviene online, non ci sono transazioni da compiere per via telefonica o direttamente in Borsa come avveniva prima dell’era moderna in cui tutto è digitale. Il suo funzionamento ruota intorno al concetto di ‘quotazione’: è il prezzo che in un certo momento viene stabilito per un determinato titolo (che può essere un’azione, una materia prima, una valuta straniera o un derivato). Il costo di un determinato prodotto finanziario rispecchia l’attività di vendita e di acquisto: è soggetto dunque alle tradizionali leggi di domanda/offerta. Se la richiesta del titolo sale, aumenterà anche la quotazione e viceversa. Senza dimenticare l’aspetto degli umori, ovvero la parte riguardante notizie e indiscrezioni su quel titolo che potranno andare a influire sui comportamenti degli investitori (e, di conseguenza, sulle quotazioni stesse). Non ci si può improvvisare conoscitori del trading online, i rischi sono troppo alti. Ecco perché è importante affidarsi agli esperti per scoprire le migliori piattaforme di trading online italiane. Che dovranno rispondere ad alcuni diktat ed essere affidabili, regolamentate e professionali per evitare brutte sorprese. Dunque un trader inesperto o una persona che si è avvicinata, incuriosita, al pianeta del trading online troverà giovamento nell’affidarsi a uno dei broker più navigati per muoversi in modo sicuro sul mercato.

Uno scambio che avviene in un luogo telematico

Per capire concetti complessi bisogna partire dall’Abc della terminologia e innanzitutto indagare il senso delle parole ‘trading online’. Il trading è il termine inglese che indica la ‘negoziazione’, infatti il trader è proprio chi va a effettuare lo scambio: in pratica un commerciante. E perché di definisce ‘online’? Grazie allo sviluppo delle moderne tecnologie e della Rete il trading si è spostato da un luogo fisico a uno ampio e globale di tipo telematico: il web. Ecco perché si parla di ‘trading online’, che consiste nella negoziazione e lo scambio di beni a carattere finanziario attraverso internet e non in uno spazio reale come ad esempio la Borsa. Il protagonista principale di queste transazioni è dunque il ‘trader’, che commercia beni finanziari (azioni, Forex, materie prime, obbligazioni e così via). Non sembra poi troppo complicato, ma la fase di studio precedente il momento in cui si diventerà autonomi sul mercato sarà decisiva: il difficile arriverà quando si andranno a vestire i panni del trader in prima persona. Serve pazienza, concentrazione e dedizione per raggiungere l’obiettivo. Gli intermediari che affiancano il principiante nella fase iniziale di affaccio sul mercato sono detti anche ‘broker online’. Più spesso accade che vengano identificati con la definizione ‘broker Forex’. E’ possibile affermare, per concludere, che il mercato Forex – detto anche ‘mercato delle valute’ – comprende la maggior parte degli scambi messi a segno nell’ambito del trading online: è il più grande e il più liquido di tutto il pianeta, oltre che di gran lunga al momento attuale il più popolare tra i trader.

share

Stampa