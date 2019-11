Trading online: come investire sulle azioni Ferrari

Tra i marchi più promettenti, e mai a rischio di collasso, appare il brand Ferrari (RACE). Si tratta di un marchio italiano più famoso di Apple o Google!

La Ferrari è una multinazionale che dirama la propria economia in diversi settori: turismo, moda, autovetture ed export. Ciò significa che, questo titolo è tra i più appetibili attualmente quotati in Borsa.

Non a caso, il marchio Ferrari nel 2013 e nel 2014 è stato ritenuto come il più influente al mondo nella classifica della Brand Finance.

Con questo articolo, ti proponiamo le migliori soluzioni di trading online per investire sulle azioni Ferrari.

Azioni Ferrari: andamento e previsioni

La Ferrari è quotata in Borsa dal 23 ottobre 2015, partendo da un valore pari a 56,53 euro. Nel febbraio del 2016, però, la multinazionale italiana è scesa ad una quotazione di 30 euro per azione.

Da questo momento in poi, è iniziata l’ascesa di questo brend.

Infatti, la società è uno dei gruppi italiani dalla capitalizzazione borsistica più rilevante!

In più, per elaborare una corretta previsione riguardo l’andamento del marchio nel 2020, bisogna considerare le nuove strategie in vista per aumentare le proprie entrare. Innanzitutto, già alla fine di questo anno, Stanley ha affermato che sta lavorando per supportare la crescita dell’azienda l’anno prossimo. Il piano strategico comprenderebbe, infatti, il lancio di 15 nuovi modelli di aiuto e un accordo con Armani. Quest’ultimo, dovrebbe rappresentare un 10% della redditività dell’azienda italiana.

Il gruppo, dunque, è ricco di ambizioni e buoni propositi che avranno un impatto positivo anche per gli investitori!

Il Cavallino Rampante ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi pari a 2,84 miliardi di euro: aumento del 10% rispetto allo scorso anno.

Infine, la Ferrari prevede una chiusura con ricavi in aumento di 3,7 miliardi di euro. Tutto ciò si pone in maniera positiva per gli investitori interessati ad un marchio del tutto italiano e ricco di potenzialità da sfruttare a proprio vantaggio!

Come investire in azioni Ferrari?

Una delle opzioni maggiormente consigliate, per l’efficienza e la praticità che contraddistingue le operazioni finanziarie, riguarda l’uso di apposite piattaforme di trading CFD.

Si tratta di una modalità d’investimento che ha reso i mercati più accessibili, sia da un punto di vista economico che in termini di tempistiche. Il trading online si rivela, grazie ai migliori broker, un’attività non più ristretta ad un’élite!

I vantaggi offerti da queste piattaforme online sono molteplici: zero commissioni, dati e grafici aggiornati in tempo reale, semplicità d’utilizzo e margini di guadagno più ampi.

Appurato che nessun investimento è mai sicuro, con le piattaforme CFD (contratti per differenza) è possibile sfruttare questi strumenti derivati per ottenere ricavi anche se il mercato ribassa! Ciò significa che, con una corretta analisi di mercato, sarà possibile trarre i vantaggi desiderati.

Naturalmente, prima di muovere una determinata cifra, è sempre bene verificare l’affidabilità di una piattaforma. Ogni broker che si rispetti è regolamentato da enti dal calibro internazionale, il cui scopo è tutelare il denaro e i dati personali degli utenti.

Inoltre, questi forniscono un pieno supporto ai propri clienti, indirizzandoli verso le scelte d’investimento adatte alle loro capacità e non troppo rischiose se il capitale a disposizione non è particolarmente elevato.

Investire da principianti

Se il titolo Ferrari è così appetibile, è possibile ottenere rendimenti anche se si è alle prime armi? La risposta è sì!

Prima di tutto, è necessario selezionare un broker affidabile e che offre servizi totalmente gratuiti. In più, alla base di un trading consapevole c’è un buon percorso di formazione. Per tale ragione, segnaliamo la piattaforma 24 Option, famosa per l’importante guida che propone ai propri clienti in maniera del tutto gratuita.

Teoria, pratica e tanto studio sono la chiave per investire in maniera vincente!

