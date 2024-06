“Torta di testa”, la colazione “umbra” di Gwyneth Paltrow per il fidanzato VIDEO

L'attrice sempre più legata all'Umbria, anche nelle cucina. E il suo italiano è (quasi) perfetto

Il sabato colazione “umbra” preparata dall’attrice Gwyneth Paltrow per il fidanzato Falchuk. Che in italiano mostra in un video la sua ricetta per una colazione umbro-anglosassone: “uovi”, “torta di testa” e il bacon dello sponsor.

Il tutto, in un piatto servito insieme ai salsicciotti arrostiti. Con la vista delle colline umbre dalla finestra.

L’attrice sta imparando l’italiano e, anche nei piatti, aumenta il suo feeling con l’Italia e con l’Umbria in particolare.