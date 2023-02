Torre civica, lavori con autogru dopo caduta frammenti | Area transennata da 9 giorni - Tuttoggi

Il distaccamento di materiali non meglio precisati dalla cima della torre è avvenuto lo scorso 24 gennaio, l'area è stata circoscritta da allora | Ieri i lavori di ripristino del parapetto per circa 30 mq

Lo scorso 24 gennaio si era staccati non meglio precisati frammenti di materiale dalla sommità della Torre civica di Città di Castello, ieri (2 febbraio) un’immensa autogru è arrivata in piazza Gabriotti per intervenire proprio in cima al monumento.

Il distaccamento, come detto, avvenuto più di una settimana fa probabilmente a causa degli eventi atmosferici (forte vento), aveva subito messo in moto il Comune, che aveva transennato l’area davanti all’ingresso e interdetto al passaggio un tratto di via Santo Stefano (foto sotto), dove di fatto erano caduti i frammenti, fortunatamente senza conseguenze per pedoni o auto.