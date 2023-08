Torna lo Sbaracco in Negozio a Spoleto, 4 giorni di shopping con sconti vantaggiosi - Tuttoggi.info

L’iniziativa promossa da Confcommercio Spoleto si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre. Le novità e le imprese aderenti

Torna lo Sbaracco in Negozio, l’iniziativa di Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria che quest’anno durerà ben 4 giorni – da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre – con importanti novità. Grazie alla sinergia con Spoleto Norcia in MTB, sabato 2 settembre ci sarà la Notte Blu dei Risparmi, con i negozi aperti fino alle 23.00.

Riconoscere le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa è facile: basta cercare la locandina. In questo modo si è certi che si potranno trovare sconti davvero speciali, fino all’80%!

Dal canto suo, l’esercente che aderisce allo Sbaracco in Negozio potrà esporre all’esterno del proprio negozio la merce in sconto e sarà autorizzato ad occupare il suolo pubblico per la durata dell’evento.

L’iniziativa è nata nel 2019 con lo scopo di supportare il tessuto commerciale della città, su iniziativa di Confcommercio Spoleto. Il presidente Tommaso Barbanera è soddisfatto della partecipazione dei commercianti: “Abbiano un’offerta molto diversificata. Gli esercizi commerciali sono dislocati in varie parti del territorio; anche la periferia, come tutti gli anni, ha risposto al nostro invito, metteranno in vendita una selezione di prodotti, proposte e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e di profumeria oltre a articoli da regalo e giocattoli.

Le vie interessate dallo shopping saranno promosse, così come gli esercizi commerciali aderenti, attraverso una comunicazione social sia su Facebook che Instagram. Invitiamo tutti a visitare gli esercizi che espongono la vetrofania. Sara un’occasione per acquistare articoli a prezzi ulteriormente ribassati. Vi aspettiamo a Spoleto il 31 agosto, il’1, 2 e 3 settembre!”

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto nell’iniziativa – aggiunge il presidente Federmoda Umbria, Carlo Petrini. “Le adesioni registrate anche quest’anno dimostrano che il settore del commercio è vivo e disponibile ad una vendita speciale. I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio. Visitando i negozi aderenti sarà possibile trovare articoli interessanti a prezzi ulteriormente ribassati anche rispetto al prezzo di saldo”.

Novità di quest’anno è la sinergia con la manifestazione Spoleto Norcia in MTB, che nel prossimo fine settimana accoglierà numerosi partecipanti. Dalla collaborazione con lo Sbaracco in Negozio è nata la Notte Blu dei Risparmi che animerà le vie della città, sabato 2 settembre, con i negozi aperti fino alle 23:00.

Luca Ministrini, presidente del Comitato organizzatore de La Spoleto Norcia in MTB, ribadisce l’importanza della sinergia e della collaborazione al fine di creare accoglienza e intrattenimento per tutti coloro che visiteranno la città di Spoleto nei giorni della manifestazione. “Ringrazio Confcommercio e tutti gli esercenti della città che parteciperanno alle iniziative commerciali previste durante i giorni della Spoleto Norcia in MTB, che si conferma – quest’anno più che mai, in occasione della sua X edizione – un importante fattore attrattivo per la città”.

“E’ un’iniziativa che fa bene al tessuto economico della città e che come amministrazione accogliamo con grande entusiasmo – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Giovanni Angelini Paroli. “La 4 giorni de lo Sbaracco quest’anno coinciderà con il decennale della Spoleto Norcia in MTB dando vita ad una collaborazione ulteriore, capace di arricchire l’offerta del territorio rivolta a spoletini e turisti. La Notte Blu del risparmio si inserisce in questa cornice, dando ulteriore linfa ad una iniziativa certamente positiva”.

LE AZIENDE ADERENTI

CORSO MAZZINI

Profumeria Mariangela

Badiali cashmere

Zucchero

VIA PORTA FUGA

Rocca dei Perugini

CORSO GARIBALDI

Five

Ercolino 1902

Boutique Maddalena

Ciliegie

Artiko

Brama

Biocrì

Centro Ottico Emmedue

L’Arca

Caballeros

Ciccio sport

Torti Luxury

Tomasini Francia Gallery

VIA SALARA VECCHIA

Vannesi

Bibetto

Righi

VIA FLAMINIA VECCHIA

Grub Gallery

DB ONE

Pane e Cioccolato

VIALE TRENTO E TRIESTE

Boutique Baldini

Centro ottico Emmedue

MG Monica Gobbi

Viale 64

Desideri

VIALE G. MARCONI

Ago Bianco

Scott di Paola Scota

Mavi abbigliamento

Rosella abbigliamento

Via PIETRO CONTI

Nadia casa & cucina

Loc. SAN MARTINO IN TRIGNANO

Argentina Mode

Verde Rosa abbigliamento

Loc. SAN GIACOMO

Mood Abbigliamento.