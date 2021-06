Torchiagina si rimette a nuovo, inaugurata Pro-loco e presentati i lavori

L'imprtante giornata nella frazione di Assisi è iniziata con la benedizione della nuova sede del polo multifunzionale destinato alle attività sociali

Presentate nella mattinata di oggi – 5 giugno – le nuove opere pubbliche realizzate nella frazione di Torchiagina. L’imprtante giornata nella frazione di Assisi è iniziata con la benedizione della nuova sede della Pro Loco e polo multifunzionale destinato alle attività sociali, alla presenza del sindaco Stefania Proietti e del vice sindaco Valter Stoppini.

Le opere che sono state realizzate nell’area e che sono poi state illustrate durante l’evento istituzionale hanno riguardato:

oltre mille metri di marciapiedi che attendevano il completamento da anni,

la sistemazione dell’area verde adiacente alla chiesa parrocchiale con la sostituzione di tutti i giochi per bambini,

l’interramento della linea elettrica e della pubblica illuminazione,

l’installazione dei nuovi punti luce a led ad alta efficienza nel primo tratto di via Dante Siena,

l’asfaltatura di via Lazzari e via Rossi e

il drenaggio delle acque nel piazzale davanti all’asilo.

“E’ giusto raccontare alla cittadinanza – ha detto il vice sindaco – quello che quest’amministrazione ha fatto nei cinque anni di mandato. Non certo per un vanto ma perché abbiamo cercato di recepire ed esaudire le esigenze, le necessità e le richieste dei cittadini in merito a una migliore vivibilità del territorio. Siamo stati attenti a ogni bisogno della comunità di questa frazione (come di tutte le altre frazioni) che per troppo tempo è stata trascurata. La nuova sede sociale polivalente vuole rappresentare uno spazio multifunzionale e moderno a disposizione delle associazioni e degli enti sociali per iniziative culturali e ricreative, è importante in ogni centro avere un luogo di aggregazione, di socialità da destinare in primis a bambini, anziani, giovani, associazione mondo del volontariato.”

Foto pubblicate sulla pagina Facebook del Sindaco di Assisi