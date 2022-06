“Topino nel degrado”: Impegno civile presenta esposto in Procura

Esposto a Procura di Spoleto e di Perugia, Corte dei Conti e Ministero dell'ambiente

Esposto in due procure, Spoleto e Perugia, alla Corte dei Conti e al ministero dell’Ambiente da parte di Impegno civile per verificare la situazione del Topino, alla luce della situazione della diga di Acciano.

Diga di Acciano ‘laghetto per la pesca’

“Il fiume Topino versa in una grave situazione di degrado che si ripete annualmente indipendentemente dalle punte di criticità e carenza di pioggia, come quella attuale – spiegano Filipponi e Stefanucci –Proprio per evitare periodi di sofferenza idrica è stata studiata, progettata, finanziata e realizzata la Diga di reintegro di Acciano, mai entrata in funzione e recentemente trasformata in un inutile “laghetto per la pesca”. A fronte dell’indifferenza e dell’immobilismo delle Amministrazioni Comunali e Regionali, Impegno Civile, ha presentato un esposto a tutte le Autorità competenti per verificare la situazione sia dal punto di vista “ambientale, giuridico ed erariale“.