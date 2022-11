Tombe 'abbandonate' nel cimitero di Terni: circa 600 defunti rischiano 'sfratto' - Tuttoggi

Cimitero Terni, ordinanza del sindaco per circa 600 tombe abbandonate "Manutenzione, ripristino o estumulazione"

La direzione Lavori pubblici – Manutenzioni rende noto che da oggi, 11 novembre, è in vigore l’ordinanza a firma del sindaco di Terni relativa alla manutenzione e al ripristino delle seicento tombe in stato di abbandono presenti nel cimiteri comunali. A tutela della pubblica incolumità e del decoro, l’ordinanza dispone a carico dei concessionari, eredi o aventi diritto, di provvedere entro 90 giorni da oggi alle opere manutentive, sia ordinarie che straordinarie, di tutte le sepolture private in stato di abbandono e degrado, o che necessitino di urgenti interventi di manutenzione, ripristino e sistemazione. Le sepolture interessate dall’ordinanza sono quelle con concessioni anteriori al 1975 o nelle quali non risultano effettuate tumulazioni da 50 anni.

Cimitero Terni, defunti rischiano estumulazione

I concessionari potranno prendere visione dell’elenco delle tombe all’ufficio Gestione servizi cimiteriali in piazzale Caduti di Montelungo fino al termine di vigore dell’ordinanza, scaduto il quale l’Ente provvederà alla decadenza della concessione e alla conseguente estumulazione dei resti, che verranno collocati nell’ossario comune per consentire il recupero delle sezioni cimiteriali compromesse e la loro riassegnazione ai cittadini interessati.