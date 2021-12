Todi, via libera al bilancio. Forza Italia: “Meno tasse e più investimenti”

Plauso di Forza Italia all'attività amministrativa della Giunta Ruggiano dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022

Via libera, durante il consiglio comunale del 30 dicembre, al bilancio preventivo 2022 del Comune di Todi. E il coordinamento comunale di Forca Italia esprime “con forza ed orgoglio il più sincero apprezzamento”.

“Dall’inizio del mandato Amministrativo della Giunta Ruggiano e nonostante le evidenti difficoltà legate alla pandemia mondiale COVID19, – sottolineano i forzisti – il Bilancio di previsione dell’Ente è stato sempre approvato con larghissimo anticipo proprio quale segno importante e tangibile della vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei confronti di tutti i cittadini. E’ bene ricordare infatti che ogni ritardo in merito rappresenterebbe di fatto la impossibilità da parte di ogni Ente Pubblico di fare fronte anche alle minime esigenze che pervengono dalla collettività. Sono lontanissimi quindi i tempi in cui il bilancio preventivo dell’anno corrente veniva approvato nel mese di Settembre-Ottobre dell’anno medesimo.

Al di là di questo importante e fondamentale aspetto la cosa che ci rende ancor più orgogliosi e consapevoli della eccellente azione amministrativa degli uomini e delle donne di Forza Italia sono i contenuti del bilancio stesso. Un documento amministrativo nel quale si continua con la riduzione delle tasse comunali, prima tra tutte l’addizionale IRPEF, il sostegno alle imprese artigiane, commerciali e turistiche, quello ai concittadini più bisognosi ed un piano di opere pubbliche ed investimenti nel territorio di primaria importanza. Il tutto partendo da un quadro generale che, ad oggi, si basa soltanto sulle risorse proprie del comune senza tener conto degli importanti investimenti destinati alla Città di Todi in virtù degli ingenti fondi comunitari legati al PNRR (Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio) i quali si renderanno disponibili soltanto dopo l’approvazione del DPEF da parte del Governo Draghi.

Forza Italia Todi – prosegue la nota – intende quindi rivolgere il più sincero ringraziamento ai propri rappresentanti in Consiglio Comunale, all’intera Giunta e a tutti i Consiglieri di maggioranza per l’ottimo lavoro svolto. Un ringraziamento ed un plauso particolare va senz’altro rivolto all’Assessore al Bilancio Elena Baglioni, quale protagonista assoluta e motore propulsivo delle politiche economiche del Comune, e all’assessore ai LL.PP e Urbanistica Moreno Primieri capace di avere costruito un importante piano delle Opere Pubbliche che sarà uno dei punti fondamentali che concorreranno positivamente al rilancio della Città. In ultimo Forza Italia esprime il proprio e convinto sostegno al Sindaco Antonino Ruggiano le cui indiscusse capacità hanno fatto della nostra Todi un modello virtuoso preso come esempio ovunque nella Regione ed un esempio di straordinaria capacità amministrativa di buon governo”.