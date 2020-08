Todi diventa capitale del tennis internazionale - Tuttoggi

Todi sempre più protagonista nel mondo del tennis internazionale. Presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia, si è infatti tenuta la presentazione delle finali di serie A1 e del Torneo Challenger di Tennis in programma ad agosto sui campi di Pontenaia.

Presenti l’Assessore Regionale Paola Agabiti, il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, gli Assessori tuderti Elena Baglioni e Claudio Ranchicchio, il Presidente di MEF Tennis Marcello Marchesini, i dirigenti regionali Coni Aurelio Forcignanó e FIT Roberto Carraresi.

Campionato a squadre di serie A1 di tennis

Le finali del Campionato a squadre di Serie A1 maschile e femminile si disputeranno al Tennis Club Todi 1971 su campi in terra rossa all’aperto, che hanno già ospitato con successo a fine giugno i Campionati Italiani Assoluti individuali.

Mercoledì 12 agosto si assegnerà lo scudetto femminile nella sfida tra il Circolo Tennis Lucca delle sorelle Jessica e Tatiana Pieri e di Bianca Turati e la vincente della semifinale tra il Tennis Club Prato e il Tennis Club Parioli in programma a Roma giovedì 6 agosto.

Giovedì 13 agosto si assegnerà lo scudetto maschile: di fronte il Tennis Club Italia Forte dei Marmi dei big Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia, entrambi top 100 del ranking mondiale (rispettivamente numero 46 e 86), e il Park Tennis Genova che può schierare tra gli altri Gianluca Mager (n. 79 Atp), Lorenzo Musetti, Alessandro Giannessi e Simone Bolelli.

Diretta su SuperTennis

Le finali di Serie Al saranno trasmesse in diretta su SuperTennis. La finale maschile si giocherà in contemporanea su due campi: gli incontri in programma su quello principale andranno in diretta sul canale tv della FIT, quelli sul campo secondario potranno essere seguiti in diretta streaming sulle pagine Facebook di SuperTennis e Federtennis.

Gli internazionali di tennis

Presentati anche gli Internazionali di Tennis Città di Todi, in programma da sabato 15 a domenica 23 agosto, un torneo ATP Challenger 100 con un’entry list di grande prestigio.

Ci saranno infatti ben 6 giocatori fra i top 100, fra i quali Andreas Seppi, trentaseienne di Bolzano oggi numero 88 del mondo, con best ranking di numero 18 ATP. Presenti inoltre Stefano Travaglia (86 ATP), Gianluca Mager (79 ATP), l’argentino Federico Delbonis (78 ATP), lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 99 del mondo, e Salvatore Caruso, 100.