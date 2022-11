Tiro con l'arco, a Terni il prossimo campionato italiano 3D - Tuttoggi

A distanza di oltre un mese, del resto, le emozioni del Rinehart World Archery 3D Championships 2022 sono ancora vive nei cuori di coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile l’evento coordinato dalla società ternana.

Tombesi: “Il Campionato Italiano 3D è un ulteriore riconoscimento”

“Il Mondiale – ha dichiarato Tombesi – ci ha portato in dote il campionato italiano 3D, che avremo l’onore di ospitare nel 2023. E’ un ulteriore riconoscimento per il grande lavoro svolto, non solo in occasione del Mondiale ma anche in tutte le altre manifestazioni che hanno dato lustro alla nostra società, al nostro magnifico territorio e al tiro con l’arco italiano”.

Due atleti della società “Arcieri Città di Terni” al Mondiale 3D

I commenti di Vannini e Kos

All’appuntamento di via del Centenario, insieme al direttore tecnico della nazionale italiana Giorgio Botto, Sabrina Vannini e Nicola Kos, gli atleti che hanno conquistato, a settembre, il titolo italiano sia nell’individuale che nel mixed team. “Sono contentissima soprattutto per la medaglia vinta in coppia con Nicola“, ha commentato Sabrina Vannini.

“Per me è stato un mese straordinario“, ha aggiunto Nicola Kos. “Dal bronzo al primo Mondiale fino agli ori degli Italiani: è tutto ancora così incredibilmente bello”.

I complimenti del presidente Fitarco

Molto graditi, infine, i complimenti del presidente della Fitarco, Mario Scarzella. “La manifestazione di Arcieri Città di Terni si è rivelata impeccabile. Sono stati prefetti anche quando hanno dovuto lottare con il maltempo. Al mattino, vedendo le ho visto le foto di Stroncone, ho pensato che non sarebbero riusciti, invece sono stati incredibili nell’adattare questa splendida struttura per la gara”.