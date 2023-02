Tir perde il carico e blocca la E45: scampato all’incidente, arriva la sanzione

Giunti sul posto, gli agenti della polizia stradale hanno provveduto a rallentare il traffico in sicurezza e, dopo essersi sincerati dello stato di salute del conducente del tir, unitamente al personale dell’Anas – nel frattempo intervenuto – hanno provveduto a segnalare l’incidente e a effettuare la chiusura delle corsie di marcia della carreggiata nord.

In seguito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico del tir. Dopo circa tre ore, la viabilità è stata in parte ripristinata con la riapertura di una corsia di marcia, consentendo ai veicoli di defluire in sicurezza.

La chiusura per circa tre ore della E45 ha portato ancora una volta alla deviazione del traffico nelle strade interne e nell’abitato di Ponte San Giovanni.