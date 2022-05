Timori per sicurezza viadotto, sopralluogo sul raccordo Perugia – Bettolle | Video

Allarmismo sui social per un viadotto sul raccordo a Passignano, verifiche in corso ma nessuna chiusura per la superstrada

Sopralluogo in corso sul raccordo Perugia – Bettolle all’altezza di Passignano sul Trasimeno dopo un video che solleva dubbi sulla sicurezza di un viadotto.

L’allarmismo si è diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì quando su vari gruppi whatsapp è iniziato a circolare un video che riprende un viadotto sul raccordo che sovrasta via dell’Industria, a Passignano. Nelle immagini si vede una intercapedine piuttosto consistente in un giunto tecnico. Solitamente, infatti, esiste uno spazio vuoto appositamente in questo tipo di strutture per consentire la dilatazione del giunto che avviene in caso di temperature elevate, come in questi giorni.