Tifosi, niente galateo: a Modena PalaPanini vietato ai Sirmaniaci

Palazzetto chiuso per i sostenitori di Perugia, che ricordano come all'andata la soluzione fu invece trovata | La dura nota del Coordinamento

PalaPanini vietato ai Sirmaniaci nella supersfida di domenica tra Modena e Perugia. Non accolte, infatti, le richieste si accreditamento dei tifosi della Sir. Scelta motivata con il contingentamento dei posti a causa delle misure anti Covid. Gli abbonati, infatti, occupano tutti i posti a disposizione.

Ma i Sirmaniaci non ci stanno, ricordando come, all’andata, le richieste modenesi furono tutte soddisfatte. Ed evidenziando come ad almeno una piccola rappresentanza dei Sirmaniaci si sarebbe dovuto trovare spazio.

Dura la presa di posizione del coordinamento dei tifosi bianconeri: “Mai vista una cosa del Genere!!! E vogliamo parlare di correttezza sportiva ?Stigmatizziamo il comportamento di chi – e sappiamo bene la responsabilità che su di essa ricade! – ha impedito alla tifoseria organizzata di Perugia di partecipare alla partita di volley di SuperLega Modena/ Sir Perugia.

Comportamento inqualificabile, visto anche i precedenti”.

“Non ci sfugge – è la premessa dei tifosi di Perugia – che siamo ancora in un periodo complesso per la gestione organizzativa degli eventi sportivi, ma perché non permettere ad una rappresentanza, anche simbolica, della tifoseria organizzata perugina di essere accolta sugli spalti del palazzetto di Modena?”.

I Sirmaniaci parlano di comportamento antisportivo, che fa male a tutto il movimento del volley, perché contro i valori di lealtà. Quei valori che i Sirmaniaci continueranno a seguire.

Ai Sirmaniaci è stata negata la trasferta più sentita. E ora aspettano che dal PalaPanini arrivi la “vendetta” sportiva, a questo sgarbo, da parte di Leon e compagni.