Test alcol e droga della stradale fuori dai locali: denunce e patenti ritirate

Quattro automobilisti trovati ubriachi al volante, in due avevano assunto droghe | Utilizzato un nuovo laboratorio mobile

Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi speciali organizzati dal servizio polizia stradale per il contrasto della guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Sezione della Polizia Stradale di Perugia ha predisposto su tutto il territorio del capoluogo e in particolare in località San Sisto, una serie di controlli per prevenire e reprimere il fenomeno.

Denunce e patenti ritirate

Nel corso dell’attività di controllo sono stati fermati 45 automobilisti. A 6 conducenti è stata ritirata la patente in quanto 4 sono risultati positivi all’alcoltest mentre altri 2 sono risultati positivi ai test antidroga (uno dei quali era neopatentato).