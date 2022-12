Tessino in piena e allagamenti, ore di superlavoro a Spoleto | Foto

A Testaccio e Casal di Mezzo si sono riscontrate alcune interruzioni alle vie di comunicazione che, a causa delle forti piogge che hanno fatto registrare precipitazioni fino a 80 mm l’ora, con una media giornaliera di 59 mm, hanno richiesto lavori di emergenza per riaprire i guadi che erano stati occlusi dai detriti trasportati dall’acqua.

Situazioni analoghe si sono verificate a Strettura, Valle San Martino, Le Cese e Ancaiano, dove gli interventi si sono resi necessari per fare fronte a piccoli smottamenti, frane ed esondazioni.

Durante tutto l’arco della giornata, il COC ha monitorato, senza riscontrare particolari criticità, sia l’area dell’alta Marroggia (Baiano, San Giovanni di Baiano, San Martino in Trignano), sia la zona più a nord della città tra San Giacomo e Beroide. Sotto costante monitoraggio anche i corsi d’acqua Marroggia, Tessino e Tessinello.

“Gli interventi sono stati tempestivi, le attività del Centro Operativo Comunale coordinate in maniera impeccabile. Sono state ore di allerta durante le quali si è lavorato per risolvere le problematiche ed evitare incidenti. Oggi siamo in codice giallo e in stato di preallerta, ma tutto è sotto controllo – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Ringrazio i volontari del sistema comunale di Protezione Civile, la nostra Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il personale dell’A.Se. per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata”.