Tessino in piena, strada allagata alla periferia di Spoleto e case isolate | Foto

Allagamenti nell'area sud del territorio comunale, al confine con Terni. Ed il Tessino invade un passaggio carrabile

Torrente Tessino in piena a causa delle forti piogge delle ultime ore, con allagamenti nella parte sud del territorio comunale di Spoleto. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono scesi in azione in particolare nella zona al di là del valico della Somma, al confine con il territorio provinciale di Terni, e a Napoletto.

Vari interventi, infatti, sono stati effettuati nel corso della giornata nelle frazioni di Strettura, Casal di Mezzo e Molinaccio. Nel primo pomeriggio, invece, l’azione dei vigili del fuoco si sta concentrando alle porte di Spoleto, nella zona di Napoletto. I pompieri stanno operando per la disostruzione di un passaggio carrabile sul torrente Tessino, usato per raggiungere delle abitazioni altrimenti isolate. Sul luogo dell’intervento è presente anche il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) Movimento Terra del Comando di Perugia.