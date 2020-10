Terrorizza ex moglie e figli, ternano allontanato d'urgenza da famiglia - Tuttoggi

L'uomo non si è placato neanche davanti alla presenza degli agenti di Polizia

Nella serata di ieri è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato da parte di una donna terrorizzata dall’ex marito, dal quale viveva separata.

Uomo ‘impazzito’

L’uomo, un ternano, che non aveva mai accettato la separazione, con una scusa, era riuscito ad entrare in casa, dove aveva però dato subito in escandescenze, spaccando piatti e suppellettili, spaventando sia la ex moglie che i figli, non calmandosi neanche in presenza degli agenti intervenuti.

Allontanamento d’urgenza

Considerata la situazione, ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, è stato adottato un provvedimento di allontanamento di urgenza, con il divieto, per il momento, di avvicinarsi alla casa e ai familiari, e ai luoghi da questi abitualmente frequentati.