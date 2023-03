Terremoto, stadio Curi chiuso: c’è l’ordinanza | Chiesti altri sopralluoghi

“Tale tempistica – viene spiegato dal Comune – si rende necessaria anche per procedere alle verifiche del settore Tribuna Ovest, oltre che alle ispezioni tecniche del caso che richiedono tempi non compatibili con quelli del prossimo evento sportivo. Infine visto che è ancora in atto lo sciame sismico, e, l’evento interessa un numero rilevante di fruitori, si ritiene critica la gestione di un eventuale deflusso vista la presenza di migliaia di persone e il contemporaneo rischio di distacchi non adeguatamente valutato”.

Il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali venerdì mattina, con il supporto del vigili del fuoco, era emersa la necessità di verifica, attraverso l’utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti.

La squadra della Reggina, del resto, ricevuta la comunicazione ufficiosa, era già tornata a Fiumicino per fare rientro in aereo in Calabria. E la vendita dei biglietti, ad un certo punto, era stata interrotta. Segnali inequivocabili che la partita Perugia – Reggina era stata rinviata.

Più che il terremoto, però, a far chiudere il Curi sono le sue condizioni. Ecco perché è urgente mettere mano al progetto del Nuovo Curi.

(notizia in aggiornamento)