Terremoto, sopralluogo al Curi: rinviata la partita Perugia – Reggina

Anche se non sono state evidenziate lesioni dopo le scosse di giovedì, il perdurare dello sciame sismico potrebbe creare situazioni di rischio

Lo sciame sismico che sta investendo il nord dell’Umbria da giovedì pomeriggio, con epicentro nella zona di Umbertide, ha indotto le autorità a rinviare la partita di Serie B tra Perugia e Reggina, in programma sabato alle ore 14.

Nella giornata di oggi, venerdì, sono state effettuate verifiche nelle due Curve e in Tribuna Ovest (la Gradinata è chiusa per inagibilità). I controlli non avrebbero evidenziato problemi strutturali legati alle scosse, ma il perdurare dello sciame sismico potrebbe generare panico, in caso di un sisma durante la partita.