Terremoto Bandecchi, Ministero Interno "Incompatibile" - Video - Tuttoggi.info

Bufera su Bandecchi, Ministero Interno risponde al Prefetto "Profili di incompatibilità". Documento secretato arrivato in Comune

Bandecchi sarebbe “incompatibile” con la carica di sindaco di Terni : è lo stesso Bandecchi ad annunciare su Instagram il contenuto di una nota, al momento secretata, arrivata questa mattina, 3 agosto, al Comune di Terni dal Ministero dell’Interno. Il parere al Ministero sulla presunta incompatabilità era stato chiesto dalle minoranze del consiglio comunale di Terni al Prefetto che, a sua volta, aveva interrogato il Ministero dell’Interno.

Bandecchi “incompatibile”

Secondo quanto riferito dallo stesso Bandecchi il contenuto della nota non lascia dubbi “C’è incompatibilità per quanto riguarda lo stadio Liberati e la clinica privata, ma io non sono più il presidente della Ternana e non faccio più parte del CdA di Unicusano – ha specificato Bandecchi – se decadrò e riandremo a votare mi aspetto l’80%”.

Ecco perché

Il nodo della questione è quello che aveva sollevato il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, nella ‘famosa’ seduta di insedimento del sindaco Bandecchi: “L’art. 63 richiamato dal segretario generale fa riferimento, oltre alla carica di amministratore, anche alla titolarità delle quote societarie: faccio riferimento alla Società delle Scienze Umane di cui il sindaco è amministratore e, ancora più a ritroso, alla società Ping Pong di cui Bandecchi è amministratore e proprietario al 100%”. Cosa c’entrano queste società? Lo ha spiegato Filipponi: “La Società delle Scienze Umane (controllata in parte dalla società Ping Pong) ha nell’oggetto sociale la gestione delle università telematica, in particolare quella della Niccolò Cusano”. Al momento della proclamazione a sindaco, dunque, Bandecchi, poteva potenzialmente trovarsi in una situazione di incompatabilità. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.