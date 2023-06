Bandecchi, incompatibilità con la Ternana e conflitti di interessi - Tuttoggi.info

Bandecchi, incompatibilità tra l'incarico di sindaco di Terni e la presidenza della Ternana. Ipotesi vendita

La questione dell’incompatibilità con il ruolo di presidente della Ternana Calcio e il nuovo incarico come sindaco di Terni è arrivata presto sul tavolo dei tecnici del Comune che hanno formalizzato la comunicazione al patron rossoverde il conflitto di interessi. Il segretario del consiglio comunale, infatti, ha osservato che, secondo le norme dell’ente, per Bandecchi è impossibile essere sindaco e presidente della Ternana, per motivi legati alla fruizione del Liberati, di proprietà del Comune. Non solo. Altri conflitti di interesse potrebbero essere legati al progetto stadio-clinica e al progetto Ternanello. La notizia, diffusa dal Tg3 regionale, arriva dopo l’altra stoccata arrivata dalla Federcalcio e l’apertura di un fascicolo a carico dello stesso Bandecchi.

Ternana in vendita?

L’incompatibilità, secondo le indicazioni del segretario, deve essere risolta entro 30 giorni e, secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che Bandecchi stia valutando almeno 3 o 4 offerte già pervenuta in via della Bardesca.