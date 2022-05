Terremoti, una stazione di monitoraggio geochimico a Stifone - Tuttoggi

Il monitoraggio geochimico, nello specifico, consentirà di acquisire una serie di parametri per la comprensione dei processi naturali connessi alla genesi dei terremoti.

L’area di Stifone, quindi, entrerà a far parte di un ampio progetto di studio che prevede la messa in attività di stazioni geochimiche in aree sismiche dell’Italia centrale. Il tutto al fine di realizzare una rete di monitoraggio a livello interregionale.