TerniOn, con la notte bianca arriva il concerto di Max Gazzè

L’edizione 2019 di Terni On che si svolgerà il 20, 21 e 22 settembre, è stata presentata stamattina a Palazzo Spada in una conferenza stampa, alla quale, per l’Amministrazione, hanno partecipato gli assessori Stefano Fatale e Andrea Giuli. “L’edizione di quest’anno – ha detto l’assessore al commercio Stefano Fatale – è il frutto di un grande lavoro e di una rete di collaborazioni che hanno reso la manifestazione ancora più attrattiva e affascinante, con l’obiettivo di rilanciare sempre di più il centro storico e le sue attività commerciali”.

L’assessore Fatale ha ufficializzato l’evento clou di sabato sera, con il concerto gratuito di Max Gazzè, “un evento musicale popolare e allo stesso tempo di qualità che siamo sicuri attirerà pubblico anche da fuori città”.

“Intanto – ha aggiunto – i numeri che abbiamo finora sono confortanti, perché le domande pervenute per la partecipazione alle notti bianche con varie iniziative sono 82, contro le 60 dello scorso anno e in più ci saranno anche 15 stand di altrettante associazioni sportive che animeranno vie e piazze con piccoli eventi dimostrativi delle loro attività”.

Fatale, insieme al vicesindaco Giuli, ha poi ringraziato la Fondazione Carit, rappresentata alla conferenza stampa dal presidente Carlini, e la Camera di Commercio, con il presidente Flamini, insieme a tutte le associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione dell’edizione 2019 di Terni On.

“Un’edizione – ha aggiunto Fatale – che adotta per la prima volta un concetto nuovo, perché s’inserisce in un piano di marketing, che è quello delle Terre di San Valentino e che – sulla base di questo piano di marketing è stata concepita e sarà gestita mediante una cabina di regia, della quale fanno parte tutti i soggetti organizzatori accomunati dall’obiettivo del rilancio dell’attrattività di Terni”.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato di terni On, con l’elenco completo e gli orari di tutte le iniziative di spettacolo, cultura e arti visive, disseminate in tutta la città.

