Terni, vertice Confindustria – sindacati: formazione per creare professionisti

“È stato un incontro utile – ha sottolineato il presidente Morelli – innanzitutto per rinvigorire il dialogo con le rappresentanze dei lavoratori, ma anche per individuare temi convergenti su cui lavorare congiuntamente. Penso, ad esempio, alla sicurezza sul lavoro o alle tutele contrattuali per i lavoratori. Argomenti su cui nei prossimi mesi organizzeremo iniziative comuni”.

In occasione dell’incontro sono state affrontate le questioni più attuali che riguardano il territorio di Terni: dai fondi del Pnrr, all’area di Crisi complessa Terni-Narni, dal passaggio di proprietà di Ast fino alla situazione del Polo Chimico e dell’automotive.

I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori hanno espresso preoccupazione anche riguardo all’invecchiamento della popolazione attiva e all’impoverimento causato dal fatto che molti giovani lasciano l’Umbria per cercare lavoro altrove.

“Pur non negando aree di criticità – ha aggiunto Morelli – la nostra visione è orientata all’ottimismo: molte realtà industriali stanno crescendo e investono in innovazione e in risorse umane e sono alla ricerca di professionalità che non sempre è possibile trovare sul territorio. Proprio per questo motivo uno degli impegni prioritari di Confindustria Umbria è quello di sostenere, attraverso Its Umbria, percorsi capaci di contribuire a superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro”.