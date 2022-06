Terni, vasti incendi in città e in provincia - Tuttoggi

Terni, incendi in serie, questa volta bruciano boschi a Calvi e campi di grano in città. Vigili del fuoco impegnati a tutto campo

Vigili del Fuoco di Terni messi a dura prova dalla frequenza dei vasti incendi che stanno interessando questi giorni la città di Terni e la provincia. Gli ultimi due incendi hanno visto impegnati più squadre del comando di Terni che da ieri pomeriggio, 20 giugno, sono impegnati per un incendio di bosco a Calvi dell’Umbria. Oltre alle squadre di terra di Terni Amelia e Poggio Mirteto (Rieti) si è alzato in volo anche un Canadair ed un elicottero Ericsson 64 della flotta aerea dei VVF coordinati dal DOS. Soltanto nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e bonificare l’area, dove sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Amelia per le indagini del caso.

Vasto incendio in campo di grano

Mentre le squadre impegnate rientravano da Calvi, in strada dei Confini, è divampato un ulteriore incendio in un campo di grano che si è steso in pochi minuti alla vegetazione circostante. La zona infatti è caratterizzata da campi in serie seminati a grano e questo ha favorito il rapido propagarsi delle fiamme, rendendo anche necessario mettere in sicurezza alcuni animali presenti nei vari annessi agricoli presenti. Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha comunque evitato il peggio e il fronte del fuoco sembra sia arginato e l’incendio sotto controllo.