Terni, uomo trovato privo di vita in casa

Nella mattina di ieri un uomo di 40 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento. S.M., queste le generalità della vittima, da qualche tempo non dava notizie di sé, tanto che i loro cari, preoccupati, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione dell’uomo, lo hanno trovato privo di vita. Inutile ogni tentativo di soccorso. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che l’uomo sia deceduto per cause naturali.

(foto archivio)

