Terni, Umbria Jazz e notte bianca | Musica in centro fino alle 1.00 - Tuttoggi

Terni, Umbria Jazz e la notte bianca accendono la musica fino a tarda notte. Ecco come fare richiesta al Comune per avere proroga

In occasione di Umbria Jazz Weekend e della Notte Bianca dello Sport, con un’ordinanza firmata dal sindaco, dal 15 al 18 settembre ci sarà una proroga all’orario nel quale normalmente è consentita la diffusione della musica nei locali del centro.

Tra le ore 18 e le ore 1 del giorno successivo – si legge nell’ordinanza – sarà consentita la diffusione di musica di sottofondo e dj-set anche all’aperto da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi già autorizzati per attività musicali all’interno dei propri locali, ovvero all’esterno limitatamente alle aree di proprietà o su area pubblica già in concessione siti nell’area del centro storico delimitata dalle seguenti vie, incluse: viale Mazzini, piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, viale Lungonera Cimarelli, rotonda dei Partigiani, viale Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, largo Frankl, via dell’Annunziata, piazzale Briccialdi, viale Giannelli, Via Cavour, viale Porta Sant’Angelo, via Botticelli, piazza Dalmazia, via della Vittoria, viale C. Battisti, piazza Tacito.

Musica in centro, le condizioni

Occorre comunque che siano rispettate alcune condizioni: che sia evitata interferenza e/o sovrapposizioni con altri eventi simili nelle immediate vicinanze; che siano rispettati i limiti di rumore previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Infine chi intende utilizzare la proroga oraria deve dare comunicazione delle attività musicali previste entro e non oltre le ore 18:00 del 13 settembre 2022 alle Direzioni Ambiente e Polizia Locale-Mobilità, tramite pec da inviare all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it , utilizzando il modello allegato all’ordinanza scaricabile qui