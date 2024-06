Terni, terremoto Bandecchi: silurato anche Federighi - Tuttoggi.info

Bandecchi fa fuori anche Federighi, dopo Filippetti 'cade la testa' di un altro coordinatore provinciale di Alternativa Popolare

Una breve nota di Alternativa Popolare, firmata dal coordinatore regionale e vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore: “Con la presente, in accordo con il Presidente del Partito Paolo Alli e su indicazione del Segretario Nazionale Stefano Bandecchi, sono a revocare dal ruolo di Coordinatore per la Provincia di Terni il Dr Raffaello Federighi”. Dopo l’ex assessore Lucio Nichinonni, l’ex assessore Mascia Aniello, le dimissioni dell’ex coordinatore provinciale, Lorenzo Filippetti, Stefano Bandecchi, è arrivato ‘il siluro, anche per Raffaello Federighi, ex consigliere della giunta Latini, (sponda Forza Italia) poi passato nelle liste di Alternativa Popolare con la vittoria dei Bandecchi alle elezioni comunali di Terni.

‘Caso Vannacci’

Già in passato (era il 2023 e Federighi era solo un consigliere di AP, ndr) si era avuta le sensazione che tra Federighi e Alternativa Popolare ci fosse qualche tensione, sfociata nel ‘caso Vannacci’. In occasione dell’uscita del libro del generale, Raffaello Federighi era intervenuto in difesa del militare, ma aveva scatenato la reazione del vicesindaco Corridore, che ricordiamo: ” Riccardo Corridore: “Le dichiarazioni del consigliere Federighi derivano da un legame personale con il Generale Vannacci e non rappresentano la linea politica del partito. Raffaello ha piena facoltà di esprimere la solidarietà ad un uomo che ha difeso i colori della nazione e che per questo va ringraziato. Circa i contenuti del libro, invece, quale Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare e quale Vice Sindaco di Terni, evidenzio tutto il mio dissenso e ferma condanna per le parole usate che non sono giustificabili. Il nostro coordinatore nazionale ha iniziato una battaglia politica importante per la tutela delle categorie LGBTQIA+ che ricordo a tutti meritano gli stessi diritti di tutti, in quanto persone che hanno piena libertà di autodeterminarsi come meglio credono. La mia partecipazione alla manifestazione a Terni con tanto di fascia tricolore e la registrazione del bambino con due genitori di genere femminile testimoniano la chiara ed inequivocabile linea politica di Alternativa Popolare“.

