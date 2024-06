Dimissioni Aniello "Violenza non è solo sessuale" | Pernazza a TO "Intollerabile" - Tuttoggi.info

Dimissioni di Mascia Aniello, lo strano silenzio delle donne. La posizione della Presidente della Provincia "Dobbiamo dare l'esempio"

Cosa accade a una donna che ‘osa’ denunciare violenza verbale e comportamenti ‘machisti’ all’interno del proprio partito, nello specifico Alternativa Popolare? Viene allontanata e accusata di essere “bugiarda” dalla squadra che fa ‘muro’ intorno al fortino di Palazzo Spada, viene attaccata dall’opposizione, nello specifico da FdI e ‘snobbata’ dalle organizzazioni e associazioni che si battono per la difesa dei diritti della donne e che, per molto meno, sono spesso intervenute nelle varie questioni che hanno interessato la politica.

Mascia Aniello “La violenza non è solo sessuale”

“Ho analizzato le dichiarazioni della Giunta di Terni, pervenute a ben 12 ore da quanto esposto dalla scrivente – scrive Mascia Aniello – leggendo certe parole sovviene la parabola della rana bollita. La sottoscritta viceversa conferma non solo le aggressioni verbali ricevute, ma le comproverà anche in ogni sede. Aggiungo che, soltanto pochi giorni fa, con telefonate e messaggi, parte dello stesso esecutivo locale esprimeva in privato sincero turbamento per il contegno del collega. A maggior ragione invito allora gli interessati a procedere. Quanto al sindaco, due questioni: solo la violenza sessuale è violenza? Oltre all’incomprensibile sdoganamento di certi comportamenti, visto che ora ha assunto le deleghe all’ambiente lo invito a chiarire perché nemmeno una delle puntuali indicazioni scritte dal suo stesso superconsulente, estremamente critico sulla megadiscarica, sia stata inserita nel Protocollo di Intesa AST-Comune, motivo per cui stavo lasciando all’epoca, venendo stoppata dal Primo Cittadino medesimo. Anche qui comproverò in ogni sede quanto accaduto”.

“Stavolta non finisce qui”

“Sarebbe dunque questo il ‘punto di mediazione più alto nell’interesse dei cittadini’?

Assicurare una cosa e farne un’altra, tradendo il programma elettorale a esclusivo vantaggio dei laudatores di un’azienda altamente inquinante? Non serve aver letto Noam Chomsky per riconoscere che, cambiati i suonatori, resta identica la mistificazione giocata ai danni dell’ambiente e della salute pubblica a Terni. Solo che stavolta non finisce così” – conclude l’Aniello.

Laura Pernazza a TO “Noi politici dobbiamo essere d’esempio”

Tuttoggi.info, visto il silenzio generale del mondo delle donne, ha raccolto, simbolicamente, la testimonianza della Presidente della Provincia, Laura Pernazza: “Esprimo solidarietà a Mascia Aniello che ho avuto modo di conoscere durante un viaggio a Bruxelles e nei confronti della quale ho grande stima. Mi dispiace che venga utilizzato un certo tipo di linguaggio e un certo tipo di atteggiamento; in generale e soprattutto quando è un uomo nei confronti di una donna. Noi politici dovremmo essere di esempio, purtroppo Terni è spesso andata alla ribalta nazionale per questioni legate all’atteggiamento nei confronti delle donne; non è certo la prima volta che leggiamo di queste circostanze, purtroppo. Devo anche osservare il silenzio delle associazioni legate al mondo della difesa dei diritti delle donne che, molto spesso, si sono mosse per cose di minor rilievo”.

