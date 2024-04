Ascensore Cascata, Bandecchi "FI alla frutta, falliti" - Tuttoggi.info

Bandecchi contro Regione e Fondazione Carit "Scriverò che non hanno voluto dare i soldi per l'ascensore della Cascata"

“Bandecchi ha fatto saltare il banco per la realizzazione dell’ascensore della Cascata delle Marmore”, poi la questione sicurezza in relazione all’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale, le considerazioni dell’ex assessore della giunta Bandecchi a TO, Lucio Nichinonni, hanno scatenato la reazione del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi che, come prevedibile, non è stata tenera. Tramite i propri canali social, il segretario di Alternativa Popolare è stato perentorio: “Forza Italia alla frutta, falliti”. Non solo: Bandecchi rilancia e annuncia che scriverà alla Regione alla Fondazione Carit che, secondo il sindaco, non avrebbero dato i soldi necessari per realizzare l’ascensore panoramico della Cascata delle Marmore.

Bandecchi “Scriverò alla Regione che non mi ha dato i soldi”

“FI sta alla frutta e questo mi dispiace, dopo tutto ciò che gli ho dato in denaro e in passione, ma le puttanate qui scritte sono allucinanti anche per dei falliti – scrive Bandecchi sui social condividendo la nostra intervista a Nichinonni – Domani (cioè oggi 8 aprile, ndr) comincerò a fare chiarezza scrivendo alla Regione che non ha mai dato i soldi e se li volessero dare ben venga e alla CARIT che non ha mai voluto dare i soldi per questo lavoro ma se li volessero dare ben venga, e se tutti metteranno i soldini che servono ecco che sarà fatta questa splendida opera. Viceversa se come a me è stato chiaramente risposto, e cioè che per questa opera non c’erano i soldi allora non si farà”.

Sicurezza “Nichinonni vaneggia, sbaglia tutto”

“Nichinonni si sta esaurendo per i suoi fallimenti – incalza ancora Bandecchi – e a me questo dispiace, ma se vaneggia è bene che si curi, e che sappia che lui non è mai contato niente per nessuno dei suoi interlocutori che più volte mi hanno chiesto con parole diverse da toglierglielo dai cogli… per la sua manifesta poca capacità di comprendere la realtà politica del momento . Per quanto riguarda la polizia municipale Nichinonni sbaglia tutto e i primi quaranta sono già previsti. Oltretutto è già nota agli organi competenti la possibilità di assumere altri quindici impiegati, data l’enorme efficienza dell’attuale giunta. Anche se non credo che assumeremo nessuno per adesso perché ci sono cose più importanti e io non devo “vendere il cu… agli amichetti degli amichetti” buona notte fallitelli”.