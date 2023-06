Terni, sospesa la vendita del terreno comunale in località San Liberatore - Tuttoggi.info

Sospesa la vendita del terreno situato in località San Liberatore con un atto d’indirizzo proposto dall’assessore Bordoni.

La giunta comunale ternana, nella prima seduta di lunedì 5 maggio, ha approvato un atto di indirizzo per la sospensione nei termini di legge della procedura di vendita con asta pubblica del terreno comunale in località San Liberatore.

“La sospensione – spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Terni, Michela Bordoni – si è resa necessaria per approfondire la convenienza finanziaria della vendita con riguardo al terreno in oggetto, patrimonio del Comune, da parte della nuova amministrazione, anche in riferimento alla nota e all’interrogazione del consigliere Francesco Filipponi”.

“Una delle priorità dell’amministrazione Bandecchi – prosegue l’assessore – è la mappatura totale del patrimonio immobiliare del Comune di Terni, al fine di ottimizzare le risorse in termini di eventuale realizzo, ovvero di gestione diretta di attività di interesse generale, da parte del Comune, degli immobili e dei terreni di proprietà”.