Terni, smaltimento illecito rifiuti | Megamulta e punizione - Tuttoggi

I militari della Stazione carabinieri forestale di Terni hanno deferito alla Procura della Repubblica di Terni un uomo residente a Terni, classe 1970, per il reato di abbandono di rifiuti speciali su suolo.

Nell’area interessata dall’abbandono, situata al margine del parcheggio comunale del cimitero di Terni, Via U. Pettini/Largo Caduti di Montelungo, i militari rinvenivano circa 4 mc di rifiuti speciali non pericolosi

consistenti in residui di costruzione e demolizione, laterizi, mattonelle, cartongesso, imballaggi in carta, cartone, plastica, pneumatici usati, televisori esausti, parti di mobilio ed altri rifiuti indifferenziati.



Le successive attività di indagine, iniziate nel mese di novembre u.s., hanno portato all’individuazione del responsabile, ovvero il titolare di una ditta individuale, che a seguito di un lavoro di pulizia straordinaria di un garage condominiale, abbandonava i rifiuti nel luogo del ritrovamento anziché conferirli ad un centro autorizzato.

Sono state notificate al trasgressore le prescrizioni ambientali per il ripristino dello stato dei luoghi che prevedono anche il pagamento di una sanzione di € 6.500,00.