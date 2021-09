Terni, si riaccende la fontana di piazza Europa - Tuttoggi

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Carit, prevede a seguire il recupero delle fontane di piazza della Pace, di Largo Liberotti e di Piazza Duomo

Il prossimo martedì 7 settembre verrà riaccesa e riaperta al pubblico la fontana di Piazza Europa dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione commissionati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Terni ed eseguiti da ASM Terni S.p.A.

Il progetto

Il progetto, interamente finanziato dalla Fondazione Carit, prevede a seguire il recupero delle fontane di piazza della Pace, di Largo Liberotti e di Piazza Duomo. Per quanto riguarda piazza Europa, più che un restauro si è trattato di un rifacimento totale della fontana che cancella il degrado degli anni scorsi restituendo un arredo di pregio ad una delle piazze più belle della città.

I lavori eseguiti

Il dettaglio dei lavori eseguiti: Smantellamento del catino e della vecchia impiantistica. Rifacimento completo degli impianti elettrici e idrici, installazione di n.25 nuovi ugelli spumeggianti. Rifacimento della canaletta perimetrale di tracimazione. Installazione di un cestello in alluminio a filtrazione progressiva e di un impianto di filtrazione a sabbia. Impermeabilizzazione della platea poi rivestita con binderi di porfido del Trentino. Recupero e sistemazione del bordo in travertino. Realizzazione di un nuovo vano pompe e della sala tecnica sottostante la fontana. Realizzazione di un nuovo impianto luci con faretti a led concentrici agli ugelli che illuminano i getti d’acqua con effetti cromatici. In aggiunta è stata realizzata anche l’illuminazione con effetti cromatici della canaletta perimetrale, dalla quale l’acqua tracima e bagna la superficie dei 4 catini a forma di rombo tra loro concentrici.