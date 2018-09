Terni, schianto mortale | Perde la vita una donna

share

Un incidente mortale si è verificato nella sera di oggi, giovedì 6 settembre, lungo la direttrice che collega la Marattana e la strada di Casanova. La vittima è una donna di 48 anni che si trovava a bordo della sua Smart; per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, la donna ha perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro un cartello pubblicitario per poi urtare un albero e cappottarsi davanti alla recinzione di un noto negozio della zona commerciale.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco e un equipaggio del 118, ma, nonostante tutti gli sforzi profusi per rianimarla, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Settimana nera sulle strade ternane; la vittima di questa sera si aggiunge alle 4 dei giorni scorsi (una proprio nella giornata di oggi).

