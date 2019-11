Terni, riaperto il parco de Le Grazie

Nella giornata di ieri è stato riaperto il parco de le Grazie. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Leonardo Latini e gli assessori al verde e ai lavori pubblici Benedetta Salvati ed Enrico Melasecche, oltre agli allievi dell’istituto Briccialdi con una esibizione musicale.

Chiuso nel 2015, in seguito a gravi danni causati da una tromba d’aria, il parco è stato restituito alla città dopo un intervento molto complesso, eseguito in sinergia tra Comune, Afor, ASM e Soprintendenza paesaggistica, dal momento che l’area è soggetta a vincolo.

Sono stati così eseguiti un importante intervento di messa in sicurezza e una completa ristrutturazione del parco, a seguito di un iter complesso scandito da ripetuti sopralluoghi tecnici e conclusosi con il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, da parte della Soprintendenza.

Per rendere di nuovo fruibile il parco sono stati effettuati numerosi interventi. Sono state condotte analisi su 52 piante delle quali sono state valutate le condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità. Dall’esito delle indagini è emersa la necessità di abbattere 34 piante secche e pericolose, ma contestualmente sono state piantate nuove alberature.

In particolare, a cura dell’Afor, sono stati ripiantati alberi ad alto fusto (9 tigli, 2 sorbi, 3 lecci, 8 carpini, 5 aceri campestri) e arbusti (6 ligustrum volgaris, 9 launus nobilis, 12 viburnus tinus). L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Progetto di Forestazione Urbana – lavori di riqualificazione e messa a dimora di nuove essenze arboree.

Altri interventi hanno interessato i tombini, che sono stati disostruiti per evitare allagamenti in caso di piogge i sentieri e i camminamenti che sono stati completamente ripristinati dopo anni d’incuria.

Il parco è stato reso più accogliente con la posa in opera di nuove panchine, con ola sistemazione e il rifacimento di tutte le staccionate e degli ingressi. Sono state infine ripulite le scritte sui muri.

