Terni, ragazza cade nel fiume Nera | Vigili del Fuoco e 118 sul posto

Nella sera di oggi una ragazza è caduta nel fiume Nera all’altezza di ponte Romano: secondo quanto è stato possibile apprendere, al centralino dei Vigili del fuoco è arrivata una chiamata d’emergenza per segnalare quanto accaduto. Sul posto si sono subito portati i caschi rossi e un equipaggio del 118. Dopo essersi calati nel fiume, in pochi minuti i pompieri hanno individuato la giovane e l’hanno portata in salvo. La ragazza, cosciente e in apparente buono stato di salute è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

