Terni protagonista su Easy Driver - Tuttoggi

Per l’inizio del 2020 Easy Driver, il programma di Rai Uno dedicato alle bellezze del nostro Paese e alle novità automobilistiche, ha scelto Terni, la città di San Valentino, il santo noto in tutto il mondo come patrono degli innamorati e della città stessa. L’appuntamento è per sabato 18 gennaio alle ore 11.40 sulla rete ammiraglia.

Prodotta da Siri Video e firmata dall’autore Fabio Di Nicola, la trasmissione condotta da Margherita Adamo in coppia con l’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini ci mostrerà alcune tra le mete più suggestive del territorio ternano. Un viaggio tra storia dell’arte e natura a bordo di due supercar: la nuova Citroen C5 Aircross e la nuova DS3 Crossback, due modi diversi di intendere il SUV dello stesso colosso automobilistico, il Gruppo PSA.

La puntata, per la regia di Onofrio Brancaccio, si apre nella piazza antistante la Basilica di San Valentino, la splendida chiesa edificata sopra la tomba di San Valentino presso un’antica necropoli paleocristiana. Il 14 febbraio di ogni anno la piazza si riempie di coppie di innamorati che arrivano da ogni parte d’Italia e dall’estero per omaggiare il santo protettore dell’amore. All’interno della basilica visiteremo la Confessione di San Valentino, un altare costruito proprio sopra il sepolcro del martire, al centro del quale si trova un dipinto del XVII secolo che celebra il martirio del santo.

L’itinerario prosegue verso uno degli scenari più spettacolari d’Italia: la Cascata delle Marmore, tra le più alte d’Europa con un dislivello di circa 165 metri che mostra il salto impetuoso in tre balzi del fiume Velino. La cascata, le cui acque sono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, deve il nome ai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce simili a marmo bianco. Per la straordinaria ricchezza biologica, l’area del parco della Cascata delle Marmore è stata riconosciuta a livello europeo come zona di protezione speciale. Alcuni degli scorci più incantevoli sono stati ripresi con un drone, che ci mostrerà anche immagini del parco archeologico di Carsulae, sorto sui resti di un’antica città romana.

Da non perdere la visita al polo museale del CAOS, il Centro per le Arti Opificio Siri, nato dalla riconversione dell’antica fabbrica chimica e in cui si trovano il Museo d’arte moderna e contemporanea “Aurelio De Felice,” il museo archeologico, laboratori didattici, un teatro sperimentale, un bookshop e una caffetteria. Tra le opere esposte quelle di Orneore Metelli, ciabattino ternano scoperto come pittore dal De Felice e considerato uno dei più rappresentativi naives italiani.

Ultima tappa Palazzo Spada, nel centro storico di Terni, il maestoso edificio voluto dal conte di Collescipoli Michelangelo Spada nel 1555 e progettato da Sangallo Il Giovane. Oggi sede del Comune, il palazzo è uno dei simboli della città per la meravigliosa facciata rinascimentale in pietra e gli affreschi delle sale interne.

Chiusura di puntata, come di consueto, con la rubrica di Vincenzo Borgomeo, giornalista esperto del settore automobilistico, e finale gustoso con le prelibatezze gastronomiche del territorio.