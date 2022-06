Terni, ora è possibile avere la bolletta dell'acqua via web - Tuttoggi

Bolletta dell'acqua via web, il SII ha lanciato la campagna per avere la bolletta online: zero ritardi e tanti vantaggi

La SII ha avviato la campagna di comunicazione rivolta ai clienti sull’attivazione della bolletta web, “sicura, veloce, zero problemi e zero ritardi”.

Come avere la bolletta web

Averla è semplice: i clienti potranno accedere all’area riservata del sito www.siiato2.it e a costo zero potranno attivare il servizio. In questo modo potranno ricevere comodamente la bolletta digitale dell’acqua via email in versione interattiva e navigabile, così da consultarla online su qualunque dispositivo.