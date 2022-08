Notte di San Lorenzo diventa 'rave' | Ragazzini tra alcol, sesso e droga

Lo sballo ai Prati di Stroncone: ‘rave’ a base di droga, sesso e alcol

Quanto riferito da giovani e genitori al dottore è abbastanza allarmante visto che si parla di ragazzini tra i 14 e i 16 anni che, senza controllo, sono alla costante ricerca dello sballo. Alcol, droga, approcci sessuali a cielo aperto, comportamenti ‘ineducati’; questi gli ingredienti che hanno dato vita a un specie di ‘rave’ con tanto di ambulanza che ha soccorso un giovanissimo finito in coma etilico. Non solo. Molti genitori hanno sottoposto i propri figli ad un esame tossicologico dopo la notte di San Lorenzo e il risultato è stato positivo per quasi tutti.

Quali responsabilità?

Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, in primis i genitori. Come sottolineato dal dottor Trivelli a TO. “Spesso i giovani hanno rapporti disfunzionali con i propri genitori. Questi tendono a proiettare nei propri figli la propria aspirazione al successo e sono i primi followers delle loro bravate. A volte è necessario dire dei ‘no’, spiegando ai ragazzi che questi ‘no’ sono rivolti a una crescita e non a una forma di esclusione. In un rapporto ‘sano’ genitore-figli non si deve cedere al ricatto per cui un ‘no’ equivalga a un ‘non volere bene’.