Terni, minore trovato con 37 bag di ketamina e 11 dosi di cocaina - Tuttoggi.info

Terni, il cane Odina 'fiuta' ragazza trovata in possesso di hashish: il minore che era con lei confessa ai poliziotti di avere la droga

Intensa serata di controlli quella di mercoledì sera, che ha visto impegnata la Polizia di Stato di Terni in un’attività capillare di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti; in campo, pattuglie della Questura, della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, della Squadra Volante e un’unità cinofila di Nettuno con il pastore tedesco Odina. Ampia l’aria sottoposta al controllo, in particolare la zona dei locali della movida ternana, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e zone residenziali della prima periferia, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Droga, il cane Odina fiuta ragazza, scatta controllo

Proprio in una di queste, gli agenti dell’Antidroga, dopo un periodo di appostamento, hanno notato un’auto con a bordo tre giovani, già noti alla polizia, e hanno intimato l’alt; in quel momento stavano giungendo a piedi due loro amici – un ragazzo e una ragazza – che hanno subito capito quello che stava succedendo ed hanno provato ad allontanarsi, ma il cane Odina ha “puntato” la ragazza e a quel punto è scattato il controllo.

Minore in possesso di ketamina

Agli agenti, i cinque ragazzi hanno detto che stavano andando tutti insieme a cena in un locale di Piazza Bruno Buozzi, ma la ragazza è stata trovata in possesso di una dose di hashish (e per questo verrà segnalata alla locale Prefettura), mentre il ragazzo, un minorenne, a quel punto, ha dichiarato agli agenti di avere delle dosi di ketamina (un potente anestetico usato anche per gli animali), in casa.

37 bag di ketamina e 11 di cocaina

I controlli si sono spostati nell’abitazione poco distante, dove, in un fazzoletto, sono state trovate 37 bag di ketamina e 11 dosi di cocaina sul tavolo, per un totale di circa 12 grammi. Il minore, già denunciato in precedenza per la stessa tipologia di reato, sentito il Magistrato di turno, è stato nuovamente deferito al Tribunale per i Minorenni dell’Umbria.