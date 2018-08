Terni, mamma trova il figlio di 16 anni morto nel suo letto

share

Dramma nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Borgo Rivo, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nel sonno. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbe stata la mamma a fare la tragica scoperta, quando si è recata a svegliare il figlio che, invece, giaceva privo di vita nel suo letto.

Immediata la richiesta di soccorso al 118, ma i sanitari prontamente intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane che sarebbe avvenuto per cause naturali.

La morte del giovane, conosciuto e ben voluto nel quartiere, ha lasciato la comunità in un profondo dolore; tutti si sono stretti al lutto dei famigliari, a partire dai compagni di classe del liceo che il giovane frequentava.

I funerali del giovane si sono tenuti questa mattina a Borgo Rivo.

