Terni, lunedì il consiglio comunale: i nuovi bus nell'odg - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale di Terni è convocato per lunedì 25 settembre 2023, alle 9, a Palazzo Spada.

Tra i punti amministrativi all’ordine del giorno la ratifica di alcuni atti gia approvati dalla giunta comunale come la destinazione dei proventi contravvenzionali per violazioni al codice della strada; il rinnovo flotte bus; il riconoscimento di alcune sentenze del giudice di pace come debiti fuori bilanci. Competenza esclusiva del consiglio invece la nomina di due consiglieri comunali per la partecipazione alla commissione assegnazione di alloggi di edilizia popolare così come la nomina dei componenti dell’organo di supporto per la toponomastica.

Seguono quattro atti di indirizzo: Pd, Innovare per Terni, M5s sulla intestazione di un luogo pubblico a Gino Strada e Teresa Sarti; Pd e Innovare per Terni sul disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario: Fdi, Fi, Pd, M5s, sull’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione finanziaria dell’ente ai costi connessi all’attuazione ed all’ampliamento delle attività progettuali dei patti di collaborazione e dei patti di sussidiarietà attivati dall’ Amministrazione Comunale; Alternativa Popolare sul Consorzio di bonifica Tevere – Nera sulle spese legali per procedimenti penali a carico dell’Ente.

“La conferenza dei presidenti nel quale è stato concordato l’ordine del giorno – dichiara la presidente Sara Francescangeli – si è tenuta in un clima collaborativo. Gli atti amministrativi iscritti sono incentrati soprattutto sulla mobilità con la ratifica di un investimento di oltre 4 milioni di euro per l’acquisto di 9 autobus di nuova generazione, un intervento davvero significativo in termini economici sui mezzi pubblici. Gli atti di indirizzo politici che verranno discussi tengono conto sia della maggioranza che dell’opposizione”. La seduta sarà trasmessa sull’apposito canale youtube